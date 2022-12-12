Волчков Михаил Сергеев
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиДо 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Сергей Иванов
Мать: Аграфена Борисова
Бракосочетание
02.10.1878
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
10.01.1886
Дочь: Татьяна Михаилова
Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
10.01.1886
Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
09.02.1888
Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
21.03.1890
Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
08.05.1892
Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
17.07.1894
Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
?.06.1898
Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
?.08.1899
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова
Смерть
До 1910