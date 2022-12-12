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Волчков Михаил Сергеев

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

До 1910

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Сергей Иванов

Мать: Аграфена Борисова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.10.1878

Жена: Волчкова Наталья Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Волчков Василий Михайлов

Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.01.1886

Дочь: Татьяна Михаилова

Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.01.1886

Сын: Волчков Павел Михаилов

Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.02.1888

Сын: Волчков Федор Михайлов

Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.03.1890

Сын: Волчков Кирилл Михайлов

Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.05.1892

Сын: Волчков Николай Михайлов

Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.07.1894

Сын: Волчков Емельян Михайлов

Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Волчков Трофим Михайлов

Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.06.1898

Сын: Волчков Тихон Михайлов

Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.08.1899

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Волчкова Наталья Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1910
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