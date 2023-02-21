Лукожев Умар Алиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукожев Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукожева Патимат Умаровна
Мать ребёнка: Лукожева Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукожева Асият Умаровна
Мать ребёнка: Лукожева Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукожева Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лукожева Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукожев Сулейман Умарович
Мать ребёнка: Лукожева Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лукожева Зоя