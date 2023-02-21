Лукожев Умар Алиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукожев Умар Алиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукожев Али

Мать: Элесханова Хава Мустапаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукожева Патимат Умаровна

Мать ребёнка: Лукожева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукожева Асият Умаровна

Мать ребёнка: Лукожева Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукожева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукожев Саид Умарович

Мать ребёнка: Лукожева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукожев Сулейман Умарович

Мать ребёнка: Лукожева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукожев Махмат Умарович

Мать ребёнка: Лукожева Зоя

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