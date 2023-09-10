Комаров Фома Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Комарова (Кривецкая) Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Роман Фомич
Мать ребёнка: Комарова (Кривецкая) Мария Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Комаров Иосиф Фомич
Мать ребёнка: Комарова (Кривецкая) Мария Ильинична
Лиманное, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Комаров Адам Фомич
Мать ребёнка: Комарова (Кривецкая) Мария Ильинична
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Комарова Анастасия Фомична
Мать ребёнка: Комарова (Кривецкая) Мария Ильинична
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Комарова Мария Фомична
Мать ребёнка: Комарова (Кривецкая) Мария Ильинична
Смерть
1937