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Комаров Фома Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Григорий Фомич

Мать ребёнка: Комарова (Кривецкая) Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Роман Фомич

Мать ребёнка: Комарова (Кривецкая) Мария Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова (Кривецкая) Мария Ильинична

Рождение ребёнка
1921

Сын: Комаров Иосиф Фомич

Мать ребёнка: Комарова (Кривецкая) Мария Ильинична

Лиманное, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Комаров Адам Фомич

Мать ребёнка: Комарова (Кривецкая) Мария Ильинична

Черниговка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Комарова Анастасия Фомична

Мать ребёнка: Комарова (Кривецкая) Мария Ильинична

Черниговка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Комарова Мария Фомична

Мать ребёнка: Комарова (Кривецкая) Мария Ильинична

Черниговка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1937

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