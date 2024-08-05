(Константинова) Прасковья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: (Ефимова) Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Леонтьев Ефим Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.01.1900
Отец ребёнка: Леонтьев Ефим Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.01.1903
Дочь: (Ефимова) Елизавета Ефимовна
Отец ребёнка: Леонтьев Ефим Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.01.1910
Отец ребёнка: Леонтьев Ефим Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: (Леонтьева) Василиса Ефимовна
Отец ребёнка: Леонтьев Ефим Леонтьевич
Рождение ребёнка
29.07.1915
Отец ребёнка: Леонтьев Ефим Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.01.1916
Дочь: (Леонтьева) Кристина Ефимовна
Отец ребёнка: Леонтьев Ефим Леонтьевич