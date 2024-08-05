(Константинова) Прасковья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Константинова) Прасковья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1880

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: (Ефимова) Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Леонтьев Ефим Леонтьевич

Рождение ребёнка
01.01.1900

Сын: Ефимов Давид Ефимович

Отец ребёнка: Леонтьев Ефим Леонтьевич

Рождение ребёнка
01.01.1903

Дочь: (Ефимова) Елизавета Ефимовна

Отец ребёнка: Леонтьев Ефим Леонтьевич

Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Ефимов Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Леонтьев Ефим Леонтьевич

Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: (Леонтьева) Василиса Ефимовна

Отец ребёнка: Леонтьев Ефим Леонтьевич

Рождение ребёнка
29.07.1915

Сын: Сталев Степан Ефимович

Отец ребёнка: Леонтьев Ефим Леонтьевич

Рождение ребёнка
01.01.1916

Дочь: (Леонтьева) Кристина Ефимовна

Отец ребёнка: Леонтьев Ефим Леонтьевич

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