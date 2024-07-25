Любченко (Чепурная) Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1864
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.08.1888
Сын: Джиквас Стефан Исидорович
Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.12.1890
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.04.1893
Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Федор
Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.11.1898
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.08.1900
Сын: Джиквас Григорий Сидорович
Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Дамиан
Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич
Смерть
Неизвестно