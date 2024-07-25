Любченко (Чепурная) Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любченко (Чепурная) Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1864

Отец: Любченко Никита Афанасьевич

Мать: Любченко (Нощенко) Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джиквас Симеон Сидорович

Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.08.1888

Сын: Джиквас Стефан Исидорович

Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.12.1890

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.04.1893

Сын: Джиквас Яков Исидорович

Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Федор

Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.11.1898

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.08.1900

Сын: Джиквас Григорий Сидорович

Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Дамиан

Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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