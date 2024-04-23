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Данилов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1900 ст.

Отец: Данилов Иван Николаевич

Мать: Данилова Надежда Гавриловна

Тульская губерния, плёнка 2038695, стр. 830
Крещение
Неизвестно
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещеён в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Иван Николаев Данилов; Ефремовская мещанка вдова Любовь Васильева Смирнова.
Смерть
Неизвестно

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