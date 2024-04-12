Макарий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарий Григорьевич

Макарий Григорьевич

Место рождения

Дубеченок, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубеченок, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
15.07.1883
Тишинка, Порховский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close