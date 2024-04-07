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Черкашин Петр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1949

Пол

Мужской

Добавил:

KM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкашина Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.02.1972

Сын: Черкашин Валерий Петрович

Мать ребёнка: Черкашина Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.03.1980

Дочь: Маркелова Антонина Петровна

Мать ребёнка: Черкашина Клавдия Дмитриевна

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