Черкашин Петр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1972
Сын: Черкашин Валерий Петрович
Мать ребёнка: Черкашина Клавдия Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.03.1980
Дочь: Маркелова Антонина Петровна
Мать ребёнка: Черкашина Клавдия Дмитриевна