Матрона Иванова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1845 ст.
Дата смерти13.07.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.502, ЛЛ.176об-177
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ионов Дмитрий Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.1910 ст.
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.502, ЛЛ.176об-177 Села Новых Маклауш крестьянина Дмитрия Иоаннова Ионова жена Матрона Иванова. Возраст: 65. причина: от старости