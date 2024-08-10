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Матрона Иванова

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1845 ст.

Дата смерти

13.07.1910 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1845 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.502, ЛЛ.176об-177
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ионов Моисей Дмитриев

Отец ребёнка: Ионов Дмитрий Иоаннов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионов Дмитрий Иоаннов

Смерть
13.07.1910 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.502, ЛЛ.176об-177 Села Новых Маклауш крестьянина Дмитрия Иоаннова Ионова жена Матрона Иванова. Возраст: 65. причина: от старости

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