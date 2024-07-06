Никифорова Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1968
Дочь: Сухарева (Никифорова) Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Никифоров Геннадий Алексеевич
Рождение ребёнка
27.02.1971
Дочь: Носкова (Никифорова) Алла Геннадьевна
Отец ребёнка: Никифоров Геннадий Алексеевич
Рождение ребёнка
17.03.1983
Сын: Никифоров Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Никифоров Геннадий Алексеевич