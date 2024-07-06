Никифорова Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.?

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Геннадий Алексеевич

Рождение ребёнка
02.04.1968

Дочь: Сухарева (Никифорова) Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Никифоров Геннадий Алексеевич

Рождение ребёнка
27.02.1971

Дочь: Носкова (Никифорова) Алла Геннадьевна

Отец ребёнка: Никифоров Геннадий Алексеевич

Рождение ребёнка
17.03.1983

Сын: Никифоров Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Никифоров Геннадий Алексеевич

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