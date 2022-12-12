Успенский Порфирий (Константин) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенский Порфирий (Константин) Александрович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

20.09.1804

Дата смерти

01.05.1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1804 по 1825
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1825 по 1831
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1831
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1840
г. Вена, Австрия
Место жительства
С 1878 по 1885
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.05.1885
Москва, город федерального значения Москва
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