Успенский Порфирий (Константин) Александрович
Место рождения
Дата рождения20.09.1804
Дата смерти01.05.1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1804 по 1825
Место жительства
С 1825 по 1831
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1831
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1840
г. Вена, Австрия
Место жительства
С 1878 по 1885
Смерть
01.05.1885