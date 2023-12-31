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Решетников Захар Афонасьев

Место рождения

д. Клюева Тюменская область, тюменская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Решетнников Афонасий Савельев

Мать: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
14.10.1812

Жена: Парасковья Зиновьева

Лариха, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетников Григорий

Мать ребёнка: Парасковья Зиновьева

Смерть
Неизвестно
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