Решетников Захар Афонасьев
Место рожденияд. Клюева Тюменская область, тюменская область
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Решетнников Афонасий Савельев
Мать: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
14.10.1812
Жена: Парасковья Зиновьева
Лариха, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Решетников Григорий
Мать ребёнка: Парасковья Зиновьева
Смерть
Неизвестно