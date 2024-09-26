Мацукова (Барташевич) Вера Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мацуков Иосиф Ипполитович
Рождение ребёнка
16.07.1946
Сын: Мацуков Николай Иосифович
Отец ребёнка: Мацуков Иосиф Ипполитович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно