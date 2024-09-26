Мацукова (Барташевич) Вера Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацукова (Барташевич) Вера Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Барташевич Стефан Николаевич

Мать: Барташевич Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мацуков Иосиф Ипполитович

Рождение ребёнка
16.07.1946

Сын: Мацуков Николай Иосифович

Отец ребёнка: Мацуков Иосиф Ипполитович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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