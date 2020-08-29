Дьяченко (Лохматова) Инна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко (Лохматова) Инна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1938

Дата смерти

29.08.2020

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СД
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Место
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Рождение
19.01.1938

Отец: Лохматов Павел Романович

Мать: Лохматова (Тищенко) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
21.06.1961

Дочь: Дьяченко Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Дьяченко Василий Иванович

Рождение ребёнка
17.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьяченко Василий Иванович

Смерть
29.08.2020

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