Дьяченко (Лохматова) Инна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1938
Дата смерти29.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1938
Рождение ребёнка
21.06.1961
Дочь: Дьяченко Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Дьяченко Василий Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дьяченко Василий Иванович
Смерть
29.08.2020