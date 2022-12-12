Skwarczynska (Skwarczynska) Agnieszka
Место рожденияgubernia siedlecka, powiat konstantynowski, gmina Zakanale
Дата рожденияМежду 1880 и 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1882
Отец: Skwarczynski Antonio
Мать: не указана
gubernia siedlecka, powiat konstantynowski, gmina Zakanale
Рождение ребёнка
31.03.1897
Дочь: Лапицкая Мария Ивановна
Отец ребёнка: офицер
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: офицер
Смерть
Неизвестно