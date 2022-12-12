Skwarczynska (Skwarczynska) Agnieszka — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Skwarczynska (Skwarczynska) Agnieszka

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Место рождения

gubernia siedlecka, powiat konstantynowski, gmina Zakanale

Дата рождения

Между 1880 и 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1882

Отец: Skwarczynski Antonio

Мать: не указана

gubernia siedlecka, powiat konstantynowski, gmina Zakanale
Рождение ребёнка
31.03.1897

Дочь: Лапицкая Мария Ивановна

Отец ребёнка: офицер

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: офицер

Смерть
Неизвестно
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