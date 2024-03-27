Невретдинова Равиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невретдинова Равиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фехретдинов Фейзерахман

Мать: Мэрфуга

Рождение ребёнка
30.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невретдинов Валит (Вялий) Анварович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невретдинов Валит (Вялий) Анварович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невретдинов Валит (Вялий) Анварович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак
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