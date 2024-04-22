Феофанов Николай Савельевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1859 ст.
Рождение ребёнка
07.08.1881 ст.
Сын: Феофанов Матвей Николаевич
Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
15.06.1886 ст.
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
13.09.1889 ст.
Дочь: Вера Николаевич
Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
06.09.1892 ст.
Сын: Феофанов Адриан Николаевич
Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
07.11.1893 ст.
Дочь: Матрона Николаевна
Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
01.07.1895
Дочь: Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
14.08.1898 ст.
Дочь: Феофанова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
09.12.1900 ст.
Дочь: Феофанова Анисья Николаевна
Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
07.08.1903 ст.
Дочь: Митродора Николаевна
Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
19.05.1906 ст.
Сын: Феофанов Семен Николаевич
Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феофанов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно