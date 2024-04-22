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Феофанов Николай Савельевич

Место рождения

Гулынки, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.12.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1859 ст.

Отец: Феофанов Савелий Феофанович

Мать: Феофанова Пелагея Родионовна

Гулынки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.08.1881 ст.

Сын: Феофанов Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна

Гулынки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.06.1886 ст.

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна

Гулынки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.09.1889 ст.

Дочь: Вера Николаевич

Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна

Гулынки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.09.1892 ст.

Сын: Феофанов Адриан Николаевич

Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна

Гулынки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.11.1893 ст.

Дочь: Матрона Николаевна

Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна

Гулынки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1895

Дочь: Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна

Гулынки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.08.1898 ст.

Дочь: Феофанова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна

Гулынки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.12.1900 ст.

Дочь: Феофанова Анисья Николаевна

Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна

Гулынки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.08.1903 ст.

Дочь: Митродора Николаевна

Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна

Гулынки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.05.1906 ст.

Сын: Феофанов Семен Николаевич

Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна

Гулынки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феофанов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Феофанова Мария Яковлевна

Гулынки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феофанова Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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