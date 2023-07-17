Лоскутова (Лоскутова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Лоскутова) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоскутов Григорий

Отец ребёнка: Лоскутов Фома

Рождение ребёнка
1886

Сын: Лоскутов Яков

Отец ребёнка: Лоскутов Фома

Рождение ребёнка
1892

Сын: Лоскутов Евсей

Отец ребёнка: Лоскутов Фома

Рождение ребёнка
1894

Сын: Лоскутов Александр

Отец ребёнка: Лоскутов Фома

Смерть
Неизвестно

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