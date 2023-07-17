Лоскутова (Лоскутова) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоскутов Григорий
Отец ребёнка: Лоскутов Фома
Рождение ребёнка
1886
Сын: Лоскутов Яков
Отец ребёнка: Лоскутов Фома
Рождение ребёнка
1892
Сын: Лоскутов Евсей
Отец ребёнка: Лоскутов Фома
Рождение ребёнка
1894
Сын: Лоскутов Александр
Отец ребёнка: Лоскутов Фома
Смерть
Неизвестно