Смирнов Лев Никандрович
Место рождения
Дата рождения30.05.1928
Дата смерти27.11.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1928
Смерть
27.11.2001
Место жительства
По 2001