Смирнов Лев Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Лев Никандрович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

30.05.1928

Дата смерти

27.11.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
30.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1928
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
27.11.2001
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2001
Москва, город федерального значения Москва
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