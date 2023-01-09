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Касьянова Акулина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Касьянов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Касьянов Григорий Кузьмич

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Касьянов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Касьянов Григорий Кузьмич

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Касьянова) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Касьянов Григорий Кузьмич

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мальцева (Касьянова) Мелания Григорьева

Отец ребёнка: Касьянов Григорий Кузьмич

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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