Касьянова Акулина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Касьянов Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Касьянов Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Касьянов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Касьянов Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Касьянова) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Касьянов Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мальцева (Касьянова) Мелания Григорьева
Отец ребёнка: Касьянов Григорий Кузьмич
Смерть
Неизвестно