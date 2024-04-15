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Харченко Степанида Васильевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

11.11.1895 ст.

Дата смерти

23.12.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1895 ст.

Отец: Харченко Василий Петрович

Мать: Харченко Марфа Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYY2?i=13&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
12.11.1895 ст.
Кровное, Сумська область
Восприемники: Степан Иванович Симоненко, Параскева Мироновна Коноваленко (Белокур)
Смерть
23.12.1895 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRMR?i=52&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
24.12.1895 ст.
на приходском кладбище
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