Харченко Степанида Васильевна
Место рождения
Дата рождения11.11.1895 ст.
Дата смерти23.12.1895 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.11.1895 ст.
Отец: Харченко Василий Петрович
Мать: Харченко Марфа Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYY2?i=13&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
12.11.1895 ст.
Восприемники: Степан Иванович Симоненко, Параскева Мироновна Коноваленко (Белокур)
Смерть
23.12.1895 ст.
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRMR?i=52&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
24.12.1895 ст.
на приходском кладбище