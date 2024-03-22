Кириченко Нестор Моисеевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1867 ст.
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1867 ст.
Отец: Кириченко Моисей Стефанов
Мать: Кириченко Мария Иванова
Рождение ребёнка
05.07.1887 ст.
Сын: Кириченко Афанасий Несторович
Мать ребёнка: Кириченко Мария Иоанновна
Рождение ребёнка
22.09.1889 ст.
Сын: Кириченко Пётр Несторович
Мать ребёнка: Кириченко Мария Иоанновна
Рождение ребёнка
14.02.1891 ст.
Сын: Кириченко Павел Несторович
Мать ребёнка: Кириченко Мария Иоанновна
Работа или профессия
С 1912 по 1917
Церковный староста Варваринской церкви с. Харьковцы.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919