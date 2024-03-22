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Кириченко Нестор Моисеевич

Место рождения

Харьковцы, Київська область

Дата рождения

28.10.1867 ст.

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1867 ст.

Отец: Кириченко Моисей Стефанов

Мать: Кириченко Мария Иванова

Харьковцы, Київська область
Рождение ребёнка
05.07.1887 ст.

Сын: Кириченко Афанасий Несторович

Мать ребёнка: Кириченко Мария Иоанновна

Харьковцы, Київська область
Рождение ребёнка
22.09.1889 ст.

Сын: Кириченко Пётр Несторович

Мать ребёнка: Кириченко Мария Иоанновна

Харьковцы, Київська область
Рождение ребёнка
14.02.1891 ст.

Сын: Кириченко Павел Несторович

Мать ребёнка: Кириченко Мария Иоанновна

Харьковцы, Київська область
Работа или профессия
С 1912 по 1917
Харьковцы, Київська область
Церковный староста Варваринской церкви с. Харьковцы.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириченко Мария Иоанновна

Смерть
1919
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