Bryant (Hunter) Angelina
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти25.11.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Hunter Maxfield
Мать: Smart (Smart) Jane
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1851
Сын: Bryant Monroe
Отец ребёнка: Bryant Joshua
Рождение ребёнка
27.03.1853
Отец ребёнка: Bryant Joshua
Рождение ребёнка
?.05.1855
Дочь: Hendrix (Bryant) Mary Jane
Отец ребёнка: Bryant Joshua
Рождение ребёнка
1857
Сын: Bryant William T.
Отец ребёнка: Bryant Joshua
Рождение ребёнка
20.04.1860
Дочь: Young (Bryant) Alice Ann
Отец ребёнка: Bryant Joshua
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Bryant) Elvira
Отец ребёнка: Bryant Joshua
Рождение ребёнка
1865
Сын: Bryant Thomas Jay
Отец ребёнка: Bryant Joshua
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Bryant) Emily
Отец ребёнка: Bryant Joshua
Смерть
25.11.1871