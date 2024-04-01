Bryant (Hunter) Angelina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBryant (Hunter) Angelina

Bryant (Hunter) Angelina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

25.11.1871

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

1851 г.р.
1853 г.р.
1855 г.р.
1857 г.р.
1860 г.р.
1863 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Hunter Maxfield

Мать: Smart (Smart) Jane

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1851

Сын: Bryant Monroe

Отец ребёнка: Bryant Joshua

Рождение ребёнка
27.03.1853

Сын: Bryant Erastus Jackson

Отец ребёнка: Bryant Joshua

Рождение ребёнка
?.05.1855

Дочь: Hendrix (Bryant) Mary Jane

Отец ребёнка: Bryant Joshua

Рождение ребёнка
1857

Сын: Bryant William T.

Отец ребёнка: Bryant Joshua

Рождение ребёнка
20.04.1860

Дочь: Young (Bryant) Alice Ann

Отец ребёнка: Bryant Joshua

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Bryant) Elvira

Отец ребёнка: Bryant Joshua

Рождение ребёнка
1865

Сын: Bryant Thomas Jay

Отец ребёнка: Bryant Joshua

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Bryant) Emily

Отец ребёнка: Bryant Joshua

Смерть
25.11.1871

Мы используем куки для улучшения работы сайта.