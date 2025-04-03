Василий Григорьев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Григорьев

Автор
СЛ
Лохтурова С.

мужской, родился Неизвестно, Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Мать
Агриппина РодионоваНеизвестно г.р.
Отец
Григорий СтепановНеизвестно г.р.
Супруги
Евдокия ЗахароваНеизвестно г.р.
Дети
Кружков Сидор ВасильевНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий Степанов

Мать: Агриппина Родионова

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кружков Сидор Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Захарова

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