Василий Григорьев
мужской, родился Неизвестно, Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
МатьАгриппина РодионоваНеизвестно г.р.
ОтецГригорий СтепановНеизвестно г.р.
Супруги
Евдокия ЗахароваНеизвестно г.р.
Дети
Кружков Сидор ВасильевНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий Степанов
Мать: Агриппина Родионова
Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Захарова