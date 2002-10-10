Иванов Юрий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Юрий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1937

Дата смерти

10.10.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тикси, Булунский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
10.10.2002

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