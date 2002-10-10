Иванов Юрий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1937
Дата смерти10.10.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Тикси, Булунский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
10.10.2002