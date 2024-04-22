Тимофеева Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Пелагея Ивановна

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Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
28.07.1915

Сын: Тимофеев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Тимофеев Александр

Брянск, город Брянск, Брянская область
Родился в пос. Бежица, Брянского уезда, Орловской губернии.
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Тимофеева Таисия Александровна

Отец ребёнка: Тимофеев Александр

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Лидия Александровна

Отец ребёнка: Тимофеев Александр

Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
1955
Брянск, город Брянск, Брянская область
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