Тимофеева Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
28.07.1915
Сын: Тимофеев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Тимофеев Александр
Родился в пос. Бежица, Брянского уезда, Орловской губернии.
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Тимофеева Таисия Александровна
Отец ребёнка: Тимофеев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Лидия Александровна
Отец ребёнка: Тимофеев Александр
Смерть
1955