Демчан (Склиданюк) Анна Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1883 ст.
Дочь: (Демчан) Иулиания Косьминова
Отец ребёнка: Демчан Косьма Иванович
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
28.10.1884 ст.
Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Косьма Иванов Демчан православного вероисповедания вторым браком Села Малого Раковца проживающая солдатка Анна Варфоломеева Склиданюкова православного вероисповеда... Показать все
Смерть
Неизвестно