Демчан (Склиданюк) Анна Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демчан (Склиданюк) Анна Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1883 ст.

Дочь: (Демчан) Иулиания Косьминова

Отец ребёнка: Демчан Косьма Иванович

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
28.10.1884 ст.

Муж: Демчан Косьма Иванович

Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Косьма Иванов Демчан православного вероисповедания вторым браком Села Малого Раковца проживающая солдатка Анна Варфоломеева Склиданюкова православного вероисповеда... Показать все
Смерть
Неизвестно

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