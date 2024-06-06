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Мельников Алексей Борисович

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

18.02.1908

Дата смерти

29.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1932

Сын: Мельников Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Мельникова (Родионова) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.08.1942

Дочь: Сенникова (Мельникова) Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Мельникова (Родионова) Анастасия Фёдоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
29.12.1983

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