Мельников Алексей Борисович
Место рождения
Дата рождения18.02.1908
Дата смерти29.12.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1932
Сын: Мельников Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Мельникова (Родионова) Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.08.1942
Дочь: Сенникова (Мельникова) Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Мельникова (Родионова) Анастасия Фёдоровна
Смерть
29.12.1983