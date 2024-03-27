Этингов Лейб (Леонтий)
Место рожденияп.Баргузин, Бурят-Монгольская АССР.
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Этингов Александр (Шендер)
Мать: Этингова Песя
п.Баргузин, Бурят-Монгольская АССР.
Рождение ребёнка
15.10.1871
Сын: Этингов Наум (Нахим)
Мать ребёнка: Этингова Ривва
п. Баргузин
Рождение ребёнка
1879
Сын: Этингов Исай
Мать ребёнка: Этингова Ривва
п. Баргузин
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Левитина Рая (Рейзараиза) (Рейза,Раиза)
Мать ребёнка: Этингова Ривва
Рождение ребёнка
04.05.1888
Мать ребёнка: Этингова Ривва
Россия
Рождение ребёнка
1890
Сын: Этингов Абрам
Мать ребёнка: Этингова Ривва
п. Баргузин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Этингов Лазарь
Мать ребёнка: Этингова Ривва
п. Баргузин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гроссман Хая
Мать ребёнка: Этингова Ривва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаскин Соня
Мать ребёнка: Этингова Ривва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Этингова Ривва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Этингова Ривва
Смерть
Неизвестно