Этингов Лейб (Леонтий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭтингов Лейб (Леонтий)

Этингов Лейб (Леонтий)

Место рождения

п.Баргузин, Бурят-Монгольская АССР.

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Этингов Александр (Шендер)

Мать: Этингова Песя

п.Баргузин, Бурят-Монгольская АССР.
Рождение ребёнка
15.10.1871

Сын: Этингов Наум (Нахим)

Мать ребёнка: Этингова Ривва

п. Баргузин
Рождение ребёнка
1879

Сын: Этингов Исай

Мать ребёнка: Этингова Ривва

п. Баргузин
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Левитина Рая (Рейзараиза) (Рейза,Раиза)

Мать ребёнка: Этингова Ривва

Рождение ребёнка
04.05.1888

Сын: Этингов Павел (Пейсах)

Мать ребёнка: Этингова Ривва

Россия
Рождение ребёнка
1890

Сын: Этингов Абрам

Мать ребёнка: Этингова Ривва

п. Баргузин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Этингов Лазарь

Мать ребёнка: Этингова Ривва

п. Баргузин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гроссман Хая

Мать ребёнка: Этингова Ривва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаскин Соня

Мать ребёнка: Этингова Ривва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Этингова Ривва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Этингова Ривва

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close