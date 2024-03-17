Аксинья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Федорович
Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно