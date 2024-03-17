Аксинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Федорович

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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