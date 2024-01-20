Параскева Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.09.1903
Дочь: Вера Егорова
Отец ребёнка: Иван Егоров (младший) (Георгиев?)
Рождение ребёнка
04.11.1905
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Иван Егоров (младший) (Георгиев?)
Рождение ребёнка
18.08.1907
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров (младший) (Георгиев?)
Рождение ребёнка
28.12.1909
Отец ребёнка: Иван Егоров (младший) (Георгиев?)
Рождение ребёнка
13.09.1912
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Иван Егоров (младший) (Георгиев?)
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.01.1917
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Егоров (младший) (Георгиев?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров (младший) (Георгиев?)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно