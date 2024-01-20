Параскева Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Филиппова

Параскева Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1903

Дочь: Вера Егорова

Отец ребёнка: Иван Егоров (младший) (Георгиев?)

Рождение ребёнка
04.11.1905

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Иван Егоров (младший) (Георгиев?)

Рождение ребёнка
18.08.1907

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров (младший) (Георгиев?)

Рождение ребёнка
28.12.1909

Сын: Иванов Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Егоров (младший) (Георгиев?)

Рождение ребёнка
13.09.1912

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван Егоров (младший) (Георгиев?)

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.01.1917

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Егоров (младший) (Георгиев?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров (младший) (Георгиев?)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Егоров (младший) (Георгиев?)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close