Дорошенко (Литвинова) Ефросинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорошенко (Литвинова) Ефросинья Михайловна

Дорошенко (Литвинова) Ефросинья Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.04.1896 ст.

Муж: Дорошенко Иаким Федорович

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Место жительства
1896 ст.
Крестьянка Семяновской волости Конотопского уезда Черниговской губернии.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close