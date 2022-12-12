Дорошенко (Литвинова) Ефросинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.04.1896 ст.
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Место жительства
1896 ст.
Крестьянка Семяновской волости Конотопского уезда Черниговской губернии.
Смерть
Неизвестно