Лютова (Карякина) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиОколо 1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: Корякин Андрей Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1979
Похороны
Неизвестно