Таначёва (Таначёва) Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1761 и 1762
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1761 и 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783
Сын: Таначёв Епифан Кириллович
Отец ребёнка: Таначёв Кирилл Сидорович
Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1783 и 1784
Дочь: Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: Таначёв Кирилл Сидорович
Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1784 и 1785
Дочь: Остапова Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Таначёв Кирилл Сидорович
Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1785 и 1786
Дочь: Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Таначёв Кирилл Сидорович
Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1787 и 1788
Дочь: Неонилла Кирилловна
Отец ребёнка: Таначёв Кирилл Сидорович
Дубники, Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1789
Дубники, Республика Башкортостан Россия