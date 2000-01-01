Таначёва (Таначёва) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таначёва (Таначёва) Матрона Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1761 и 1762

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1761 и 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783

Сын: Таначёв Епифан Кириллович

Отец ребёнка: Таначёв Кирилл Сидорович

Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1783 и 1784

Дочь: Дарья Кирилловна

Отец ребёнка: Таначёв Кирилл Сидорович

Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1784 и 1785

Дочь: Остапова Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Таначёв Кирилл Сидорович

Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1785 и 1786

Дочь: Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Таначёв Кирилл Сидорович

Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1787 и 1788

Дочь: Неонилла Кирилловна

Отец ребёнка: Таначёв Кирилл Сидорович

Дубники, Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1789
Дубники, Республика Башкортостан Россия
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