Тербердеева Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тербердеев Неизвестно
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максутов Измаил
Отец ребёнка: Максутов Ибрагим Сулейманов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тербердеев Ибрагим
Отец ребёнка: Максутов Ибрагим Сулейманов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максутова Зоря Ибрагимовна
Отец ребёнка: Максутов Ибрагим Сулейманов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максутова Амина
Отец ребёнка: Максутов Ибрагим Сулейманов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно