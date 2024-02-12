Тербердеева Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тербердеева Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тербердеев Неизвестно

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максутов Измаил

Отец ребёнка: Максутов Ибрагим Сулейманов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тербердеев Ибрагим

Отец ребёнка: Максутов Ибрагим Сулейманов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максутова Зоря Ибрагимовна

Отец ребёнка: Максутов Ибрагим Сулейманов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максутова Амина

Отец ребёнка: Максутов Ибрагим Сулейманов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максутов Ибрагим Сулейманов

Смерть
Неизвестно
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