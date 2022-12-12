Вороненков Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения10.01.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1956
Бракосочетание
04.11.1978
Рождение ребёнка
14.09.1979
Сын: Вороненков Евгений Александрович
Мать ребёнка: Вороненкова Валентина Геннадьевна
Рождение ребёнка
22.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вороненкова Валентина Геннадьевна