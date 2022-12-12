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Вороненков Александр Владимирович

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Место рождения

Першутино, Клин, Московская область

Дата рождения

10.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1956

Отец: Вороненков Владимир Васильевич

Мать: Вороненкова Татьяна Алексеевна

Першутино, Клин, Московская область
Бракосочетание
04.11.1978

Жена: Вороненкова Валентина Геннадьевна

Рождение ребёнка
14.09.1979

Сын: Вороненков Евгений Александрович

Мать ребёнка: Вороненкова Валентина Геннадьевна

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вороненкова Валентина Геннадьевна

Клин, Клин, Московская область
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