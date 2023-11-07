Ирина Ивановна или Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Ивановна или Семеновна

Ирина Ивановна или Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1686

Дата смерти

Между 1730 и 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1686 г.р.

Дети

Между 1698 и 1702 г.р.
Между 1716 и 1720 г.р.
До 1722 г.р.
До 1722 г.р.

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МТ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1698 и 1702

Сын: Андрей Федотович

Отец ребёнка: Федот Осипович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1702

Муж: Федот Осипович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1716 и 1720

Сын: Иван Федотович

Отец ребёнка: Федот Осипович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Марфа Федотовна

Отец ребёнка: Федот Осипович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Сын: Василий Федотович

Отец ребёнка: Федот Осипович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1730 и 1755
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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