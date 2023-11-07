Ирина Ивановна или Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1686
Дата смертиМежду 1730 и 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1698 и 1702
Сын: Андрей Федотович
Отец ребёнка: Федот Осипович
Бракосочетание
До 1702
Муж: Федот Осипович
Рождение ребёнка
Между 1716 и 1720
Сын: Иван Федотович
Отец ребёнка: Федот Осипович
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Марфа Федотовна
Отец ребёнка: Федот Осипович
Рождение ребёнка
До 1722
Сын: Василий Федотович
Отец ребёнка: Федот Осипович
Смерть
Между 1730 и 1755