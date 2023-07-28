Шохина (Забнина) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шохин Иван Акимович
Рождение ребёнка
13.10.1873
Отец ребёнка: Шохин Иван Акимович
Рождение ребёнка
17.08.1876
Дочь: Шохина (Шохина) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Шохин Иван Акимович
Смерть
Неизвестно