Шохина (Забнина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохина (Забнина) Мария Васильевна

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Иван Акимович

Рождение ребёнка
13.10.1873

Сын: Шохин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шохин Иван Акимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.08.1876

Дочь: Шохина (Шохина) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Шохин Иван Акимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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