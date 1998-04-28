Кострова людмила вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кострова людмила вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1971

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1971

Отец: Быков Вячеслав Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1998

Сын: Костров гордей александрович

Отец ребёнка: Костров александр викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костров александр викторович

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