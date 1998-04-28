Кострова людмила вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1971
Отец: Быков Вячеслав Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1998
Сын: Костров гордей александрович
Отец ребёнка: Костров александр викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костров александр викторович