Гиматдинова Бибинур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Голфам
Отец ребёнка: Гиматдинов Сиражетдин
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Альфия
Отец ребёнка: Гиматдинов Сиражетдин
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939