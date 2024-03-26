Гиматдинова Бибинур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиматдинова Бибинур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
1933 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Голфам

Отец ребёнка: Гиматдинов Сиражетдин

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Альфия

Отец ребёнка: Гиматдинов Сиражетдин

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гиматдинов Сиражетдин

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гиматдинов Сиражетдин

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гиматдинов Сиражетдин

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