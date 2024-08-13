Любутова Стефанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Сын: Любутов Емельян Демидович
Отец ребёнка: Любутов Дементий Демид Тимофеевич
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Любутов Дементий Демид Тимофеевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Любутов Дементий Демид Тимофеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Любутова Марья Демидовна
Отец ребёнка: Любутов Дементий Демид Тимофеевич