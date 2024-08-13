Любутова Стефанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутова Стефанида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798

Сын: Любутов Емельян Демидович

Отец ребёнка: Любутов Дементий Демид Тимофеевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Любутов Мирон Демидович

Отец ребёнка: Любутов Дементий Демид Тимофеевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Любутов Трифон Демидович

Отец ребёнка: Любутов Дементий Демид Тимофеевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Любутова Марья Демидовна

Отец ребёнка: Любутов Дементий Демид Тимофеевич

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