Пичкалев Евдоким Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1877
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1898
Дочь: (Пичкалев) Федосья Евдокимова
Мать ребёнка: Пичкалева (Лехтина) Устинья Фомина
Рождение ребёнка
10.03.1901
Дочь: (Пичкалев) Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: Пичкалева (Лехтина) Устинья Фомина
Рождение ребёнка
05.08.1903
Сын: Пичкалев Максим Евдокимов
Мать ребёнка: Пичкалева (Лехтина) Устинья Фомина
Рождение ребёнка
06.08.1910
Дочь: (Пичкалев) Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: Пичкалева (Лехтина) Устинья Фомина
Рождение ребёнка
24.02.1914
Сын: Пичкалев Василий Евдокимов
Мать ребёнка: Пичкалева (Лехтина) Устинья Фомина
Рождение ребёнка
04.11.1916
Дочь: (Пичкалев) Александра Евдокимова
Мать ребёнка: Пичкалева (Лехтина) Устинья Фомина
Смерть
Неизвестно