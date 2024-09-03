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Пичкалев Евдоким Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1877

Отец: Пичкалев Иван Гаврилов

Мать: Пичкалева (Кузнецова) Ирина Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичкалева (Лехтина) Устинья Фомина

Рождение ребёнка
28.05.1898

Дочь: (Пичкалев) Федосья Евдокимова

Мать ребёнка: Пичкалева (Лехтина) Устинья Фомина

Рождение ребёнка
10.03.1901

Дочь: (Пичкалев) Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: Пичкалева (Лехтина) Устинья Фомина

Рождение ребёнка
05.08.1903

Сын: Пичкалев Максим Евдокимов

Мать ребёнка: Пичкалева (Лехтина) Устинья Фомина

Рождение ребёнка
06.08.1910

Дочь: (Пичкалев) Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: Пичкалева (Лехтина) Устинья Фомина

Рождение ребёнка
24.02.1914

Сын: Пичкалев Василий Евдокимов

Мать ребёнка: Пичкалева (Лехтина) Устинья Фомина

Рождение ребёнка
04.11.1916

Дочь: (Пичкалев) Александра Евдокимова

Мать ребёнка: Пичкалева (Лехтина) Устинья Фомина

Смерть
Неизвестно

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