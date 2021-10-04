Субботин Сергей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1957

Дата смерти

04.10.2021

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1957

Отец: Субботин Юрий Петрович

Мать: Субботина Нина Семеновна

Рождение ребёнка
11.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Субботина Валентина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Валентина Тимофеевна

Смерть
04.10.2021
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