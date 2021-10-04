Субботин Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1957
Дата смерти04.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1957
Отец: Субботин Юрий Петрович
Мать: Субботина Нина Семеновна
Рождение ребёнка
11.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Субботина Валентина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.2021