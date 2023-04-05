Байрангулов Темиргази Сафиевич
Место рожденияСаитова, Челябинская область
Дата рождения17.06.1927
Дата смерти17.05.1989
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1927
Отец: Байрангулов Сафеймулюк
Мать: Байрангулова Хаерлибану
Саитова, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Байрангулова Мария Николаевна
Чехов, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
село Сагитово, Челябинская область
Смерть
17.05.1989