Байрангулов Темиргази Сафиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайрангулов Темиргази Сафиевич

Байрангулов Темиргази Сафиевич

Место рождения

Саитова, Челябинская область

Дата рождения

17.06.1927

Дата смерти

17.05.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1927

Отец: Байрангулов Сафеймулюк

Мать: Байрангулова Хаерлибану

Саитова, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байрангулова Мария Николаевна

Чехов, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байрангулова Мария Николаевна

Место жительства
Неизвестно
село Сагитово, Челябинская область
Смерть
17.05.1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close