Кузнецова (Морозова) Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Морозова) Клавдия Петровна

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Место рождения

Бакулиха, Савинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

06.01.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1913

Отец: Морозов Петр

Мать: не указана

Бакулиха, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Федорович

Смерть
Неизвестно

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