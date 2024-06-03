Кузнецова (Морозова) Клавдия Петровна
Место рождения
Дата рождения06.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1913
Отец: Морозов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Федорович
Смерть
Неизвестно