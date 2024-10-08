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Андреев Дмитрий Капитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Андреев Капитон Павлович

Мать: Андреева Ксения Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
18.01.1907 ст.

Сын: Андреев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Андреева Евдокия Михайловна

Козлово, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО, Ф.496, оп. 55, д. 33, стр.612
Смерть
Неизвестно

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