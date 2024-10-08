Андреев Дмитрий Капитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Андреев Капитон Павлович
Мать: Андреева Ксения Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1907 ст.
Мать ребёнка: Андреева Евдокия Михайловна
Козлово, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО, Ф.496, оп. 55, д. 33, стр.612
Смерть
Неизвестно