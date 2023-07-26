Петухова (Петухова) Федосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петухова) ?
Отец ребёнка: Петухов Стефан
Рождение ребёнка
1925
Сын: Петухов Виктор
Отец ребёнка: Петухов Стефан
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Петухова) Екатерина
Отец ребёнка: Петухов Стефан
Рождение ребёнка
1930
Сын: Петухов Алексей
Отец ребёнка: Петухов Стефан
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Наумов (Петухова) Татьяна
Отец ребёнка: Петухов Стефан
Рождение ребёнка
1936
Сын: Петухов Александр
Отец ребёнка: Петухов Стефан
Смерть
1941