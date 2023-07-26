Петухова (Петухова) Федосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Петухова) Федосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петухова) ?

Отец ребёнка: Петухов Стефан

Рождение ребёнка
1925

Сын: Петухов Виктор

Отец ребёнка: Петухов Стефан

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Петухова) Екатерина

Отец ребёнка: Петухов Стефан

Рождение ребёнка
1930

Сын: Петухов Алексей

Отец ребёнка: Петухов Стефан

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Наумов (Петухова) Татьяна

Отец ребёнка: Петухов Стефан

Рождение ребёнка
1936

Сын: Петухов Александр

Отец ребёнка: Петухов Стефан

Смерть
1941

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