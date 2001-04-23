Донюш Григорий Григорьевич
Место рожденияс. Щётово, Антрацитовский р-н., Луганская обл., Украина, СССР
Дата рождения05.09.1924
Дата смерти23.04.2001
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1924
Отец: Донюш Григорий Дмитриевич
Мать: Донюш Евдокия Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Донюш (Кирюхина) Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Донюш (Кирюхина) Александра Григорьевна
Смерть
23.04.2001