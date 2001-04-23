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Донюш Григорий Григорьевич

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Место рождения

с. Щётово, Антрацитовский р-н., Луганская обл., Украина, СССР

Дата рождения

05.09.1924

Дата смерти

23.04.2001

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1924

Отец: Донюш Григорий Дмитриевич

Мать: Донюш Евдокия Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донюш (Кирюхина) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
17.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Донюш (Кирюхина) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Донюш (Кирюхина) Александра Григорьевна

Смерть
23.04.2001

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