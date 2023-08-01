Епифановская (Полочанина) Елена Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полочанин Игнатий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Абрамова (Епифановская) Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Епифановский Георгий(Егор) Георгиевич(Егорович)
Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1926
Монастыриха, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно