Епифановская (Полочанина) Елена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифановская (Полочанина) Елена Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полочанин Игнатий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епифановский Георгий(Егор) Георгиевич(Егорович)

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Абрамова (Епифановская) Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Епифановский Георгий(Егор) Георгиевич(Егорович)

Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Епифановский Николай Геориевич

Отец ребёнка: Епифановский Георгий(Егор) Георгиевич(Егорович)

Монастыриха, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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