Бещева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бещева) Софья Александровна
Отец ребёнка: Бещев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бещева) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Бещев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бещева) Галина Александровна
Отец ребёнка: Бещев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бещева) Елена Александровна
Отец ребёнка: Бещев Александр Николаевич